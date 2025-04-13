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У кількох містах України оголосили День жалоби за жертвами російської атаки по Сумах

Неділя 13 квітня 2025 14:45
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У кількох містах України оголосили День жалоби за жертвами російської атаки по Сумах Фото: У Львові та Конотопі оголосили День жалоби (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

У Львові та Конотопі оголошено День жалоби за жертвами російської атаки на Суми. Внаслідок якої загинуло 31 мирна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Львова Андрія Садового та мера Конотопа Артема Сименіхіна.

Сьогодні та завтра у Львові на знак пам'яті про загиблих під час ворожого обстрілу в Сумах будуть приспущені державні прапори на Ратуші та адміністративних будівлях міста.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що громада міста висловлює глибокі співчуття жителям Сум і солідарність з їхньою трагедією.

"Сьогодні в Сумах росія вбила 31 безневинну людину, серед них - двоє дітей.", -зазначив мер Львова.

У Конотопі також оголошено Дні Жалоби у понеділок та вівторок.

"Сьогодні, в понеділок і вівторок оголошую Днями Жалоби по жертвам московитської агресії в Сумах" - мер Конотопа Артем Сименіхін.

Також, завтра, 14 квітня на Київщині буде оголошено День жалоби та приспущено державні прапори.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе", - написав голова Київської ОВА Микола Калашник.

Російський удар по Сумах

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, Росія здійснила чергову ракетну атаку на місто Суми. Удар припав на центр міста, де в цей час багато людей йшли до церкви на Вербну неділю.

Одна з ракет влучила в тролейбус, що призвело до численних жертв серед мирних жителів.

За останніми даними, загинуло щонайменше 31 особа, серед яких двоє дітей. Ще 83 людини отримали поранення, з них десятеро дітей. На місці події продовжують працювати рятувальники та медики.

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