У кількох містах України оголосили День жалоби за жертвами російської атаки по Сумах

У Львові та Конотопі оголошено День жалоби за жертвами російської атаки на Суми. Внаслідок якої загинуло 31 мирна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Львова Андрія Садового та мера Конотопа Артема Сименіхіна.

Сьогодні та завтра у Львові на знак пам'яті про загиблих під час ворожого обстрілу в Сумах будуть приспущені державні прапори на Ратуші та адміністративних будівлях міста.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що громада міста висловлює глибокі співчуття жителям Сум і солідарність з їхньою трагедією.

"Сьогодні в Сумах росія вбила 31 безневинну людину, серед них - двоє дітей.", -зазначив мер Львова.

У Конотопі також оголошено Дні Жалоби у понеділок та вівторок.

"Сьогодні, в понеділок і вівторок оголошую Днями Жалоби по жертвам московитської агресії в Сумах" - мер Конотопа Артем Сименіхін.

Також, завтра, 14 квітня на Київщині буде оголошено День жалоби та приспущено державні прапори.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе", - написав голова Київської ОВА Микола Калашник.

