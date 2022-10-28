Украину вновь накрыла волна "минирований": где ищут взрывчатки

Правоохранители Тернополя, Львова и Луцка в пятницу, 28 октября, получили сообщения о заминировании объектов в городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Тернополя Сергея Надала и местные СМИ.

Тернополь

Как сообщил мэр, в городе поступила информация о вероятном заминировании здания горрайонного суда на улице Котляревского, 34. На месте уже работают соответствующие службы.

"Прошу вас не подходить к зданию и быть осторожными", - обратился мэр к местным жителям.

Львов

По информации издания Varta1, в пятницу во Львове аноним сообщил о массовом заминировании административных учреждений и учебного заведения.

"Поступило сообщение о заминировании средней школы №90 и всех судов Львова. Правоохранители поочередно будут проверять сообщения", - говорится в сообщении.

Луцк

Как сообщает портал "Волынские Новости" со ссылкой на источники, около 13:25 неизвестный по телефону сообщил на линию 102 о том, что помещение Луцкого горрайонного суда на ул. Леси Украинки и Конякина заминированы.