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Украину вновь накрыла волна "минирований": где ищут взрывчатки

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Пятница 28 октября 2022 14:42
Украину вновь накрыла волна "минирований": где ищут взрывчатки Фото: Украину вновь накрыла волна "минирований" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохранители Тернополя, Львова и Луцка в пятницу, 28 октября, получили сообщения о заминировании объектов в городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Тернополя Сергея Надала и местные СМИ.

Тернополь

Как сообщил мэр, в городе поступила информация о вероятном заминировании здания горрайонного суда на улице Котляревского, 34. На месте уже работают соответствующие службы.

"Прошу вас не подходить к зданию и быть осторожными", - обратился мэр к местным жителям.

Львов

По информации издания Varta1, в пятницу во Львове аноним сообщил о массовом заминировании административных учреждений и учебного заведения.

"Поступило сообщение о заминировании средней школы №90 и всех судов Львова. Правоохранители поочередно будут проверять сообщения", - говорится в сообщении.

Луцк

Как сообщает портал "Волынские Новости" со ссылкой на источники, около 13:25 неизвестный по телефону сообщил на линию 102 о том, что помещение Луцкого горрайонного суда на ул. Леси Украинки и Конякина заминированы.

На месте уже работают взрывотехники и спасатели.

Напомним, вчера правоохранители Тернополя также получили сообщение о возможном массовом заминировании в городе.

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