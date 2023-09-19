Под Львовом работник ТЦК с оружием избил гражданского. Начата служебная проверка

Во вторник, 19 сентября, в социальных сетях начало распространяться видео, на котором якобы двое работников ТЦК Самборского района вели себя неадекватно.

На видео видно, что два человека, один из которых был с оружием в руках, избивают третьего, вероятно – гражданского. При этом сам пострадавший на видео заявляет, что там его удерживают незаконно.

"В сети интернет распространяется видео с инцидентом между военнослужащими и гражданским лицом. На видео видна часть происшествия, так что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих выясняется", - заявили в пресс-службе ТЦК.

Там отметили, что во время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств.

Скандалы из ТЦК

Стоит отметить, что в последнее время это не первый случай, который распространяется в сети. В частности, 18 сентября также было распространено видео жесткого задержания мужчины работниками военкомата во Львове.

А в июле 2023 года стражи порядка задержали руководителя Ровенского областного военкомата Сергея Луцюка и руководителя районного территориального центра комплектования. Они причастны к избиению подчиненного.

Кроме того, у районного военкома обнаружили 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином. Также нашли орудие для употребления наркотиков.

Суд 28 июля арестовал главного военкома Ровенской области Сергея Луцюка. Правоохранители считают его причастным к избиению военного.

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