Під Львовом працівник ТЦК зі зброєю побив цивільного. Почато службову перевірку

У вівторок, 19 вересня, у соціальних мережах почало поширюватись відео, на якому нібито двоє працівників ТЦК Самбірського району поводилися неадекватно.

На відео видно, що два чоловіки, один з яких був зі зброєю в руках, б'ють третього, ймовірно - цивільного. При цьому сам постраждалий на відео заявляє, що його там утримують незаконно.

"В мережі інтернет поширюється відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з'ясовується.", - заявили у прес-службі ТЦК.

Там зауважили, що на час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.

Скандали з ТЦК

Варто зауважити, що останнім часом це не перший подібний випадок, який поширюється у мережі. Зокрема, 18 вересня також було поширено відео жорсткого затримання чоловіка працівниками військкомату у Львові.

А у липні 2023 року правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного військкомату Сергія Луцюка та очільника районного територіального центру комплектування. Вони причетні до побиття підлеглого.

Крім того, у районного військкома виявили 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном. Також знайшли знаряддя для вживання наркотиків.

Суд 28 липня, арештував головного військкома Рівненської області Сергія Луцюка. Правоохоронці вважають його причетним до побиття військового.

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