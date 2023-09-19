UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Львовом працівник ТЦК зі зброєю побив цивільного. Почато службову перевірку

Фото: у Львові працівник ТЦК зі зброєю побив цивільного (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У мережі почало розповсюджуватися відео, на якому нібито співробітники військкомату у Львові побили цивільного. У ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

У вівторок, 19 вересня, у соціальних мережах почало поширюватись відео, на якому нібито двоє працівників ТЦК Самбірського району поводилися неадекватно.

На відео видно, що два чоловіки, один з яких був зі зброєю в руках, б'ють третього, ймовірно - цивільного. При цьому сам постраждалий на відео заявляє, що його там утримують незаконно.

"В мережі інтернет поширюється відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з'ясовується.", - заявили у прес-службі ТЦК.

Там зауважили, що на час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.

Скандали з ТЦК

Варто зауважити, що останнім часом це не перший подібний випадок, який поширюється у мережі. Зокрема, 18 вересня також було поширено відео жорсткого затримання чоловіка працівниками військкомату у Львові.

А у липні 2023 року правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного військкомату Сергія Луцюка та очільника районного територіального центру комплектування. Вони причетні до побиття підлеглого.

Крім того, у районного військкома виявили 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном. Також знайшли знаряддя для вживання наркотиків.

Суд 28 липня, арештував головного військкома Рівненської області Сергія Луцюка. Правоохоронці вважають його причетним до побиття військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівТЦКВійна Росії проти України