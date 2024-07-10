Во Львове попрощались с погибшей в "Охматдете" Светланой Лукьянчик: подробности

Прощание со Светланой Лукьянчик

О прощании с убитой российской ракетой врачом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фотографию с места событий.

Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий также обнародовал фотографии с прощания.

Прощание с врачом (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

"Светлане было всего 30 лет. В таком молодом возрасте она успела очень много сделать для облегчения страданий маленьких пациентов, в частности с почечной недостаточностью. Об этом свидетельствуют воспоминания родителей детей, которых она вела, друзей, знакомых, коллег", - рассказал он.

Светлане было всего 30 лет (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

По словам близких, она жила работой. Лечила детей с рождения и до 18 лет.

Попрощаться с Лукьянчик пришли родные, друзья и знакомые (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

"Светлана работала в единственном в Украине отделении, где дети с хронической болезнью почек всех видов и степеней тяжести могли лечиться стационарно. Перед ударом врач еще успела перевести в укрытие маленьких пациентов, которые находились на диализе... Отделение полностью разрушено", - добавил руководитель Львовской ОГА.

Пост Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)