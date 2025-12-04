Во Львове напали на сотрудников ТЦК, один погиб

Во Львове мужчина напал на сотрудников ТЦК во время выполнения служебных обязанностей. Один военнослужащий был ранен ножом и скончался в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".
Как рассказали в ОК "Запад", 3 декабря во Львове, во время выполнения служебных обязанностей группа мобильного оповещения Галицко-Франковского РТЦК и СП столкнулась с агрессией гражданина.
В командовании сообщили, что мужчина отказался представиться и не предъявил документов.
"Вел себя вызывающе и провокационно, а также не реагировал на законные требования правоохранителей. Действия группы были зафиксированы на видеорегистраторы, осуществлялись в пределах служебных полномочий и в сопровождении правоохранителей", - рассказали в ОК "Запад".
Раненый военнослужащий был ветераном, который принимал участие в боевых действиях в АТО. Мужчину госпитализировали с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на реанимационные мероприятия, военнослужащий скончался на утро 4 декабря.
Как уточнили в Офисе генерального прокурора, 30-летнего мужчину, которого подозревают в нападении - задержали. А на месте происшествия изъяли нож, которым нанесены ранения.
Прокуроры начали уголовное производство по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения лицу в связи с его служебной деятельностью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 УК Украины).
Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, недавно в Одессе мужчины избили работников ТЦК и перевернули служебный микроавтобус.
Также сообщалось, что под Броварами в Киевской области произошел конфликт между местными жителями, полицейскими и военнослужащими ТЦК во время проверки военно-учетных данных.
Кроме того, в Хмельницкой области вспыхнул конфликт между местными жительницами и военнослужащими территориального центра комплектования. Согласно слухам, были пострадавшие.
Тогда группа женщин напала на служебный автомобиль ТЦК, разбив лобовое стекло. В результате несколько женщин упали, и одна из них сломала руку, а военнослужащий ТЦК получил перелом носа.