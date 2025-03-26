Во Львове хотят усилить контроль за продажей алкоголя, но есть нюанс

Контроль за продажей алкоголя во время комендантского часа

"Меня часто на встречах спрашивают, почему после полуночи во Львове свободно продают алкоголь. Это вызывает вполне понятное возмущение. В последнее время этот вопрос все чаще звучит от ветеранов. Они прямо говорят: в городе, который живет войной, подобное - недопустимо. И они правы", - заявил Садовый.

Мэр сообщил, что 26 марта горсовет провел большое совещание с полицией и налоговой, на котором он показал свежее видео из магазина "Новый градус" на ул. Юрия Липы: на кадрах видно, как после полуночи компания покупает алкоголь и рассчитывается карточкой.

"Закон четко определяет ответственность: полиция - штрафы, налоговая - аннулирование лицензии. Город, со своей стороны, готов возобновить мониторинговые группы в районах, чтобы выявлять нарушения и передавать информацию правоохранителям", - подчеркнул Садовый.

Он призвал львовян снимать на камеру факты нарушения и присылать ему в личные сообщения или звонить на Горячую линию города 1580.

"Будем передавать доказательства правоохранительным органам. Если нужно всем городом организовать порядок - сделаем это раз и навсегда", - добавил Садовый.

Какая сумма штрафа за нарушение правил продажи алкоголя

Административная ответственность за нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков во время действия военного положения - штраф от 8500 до 17000 гривен. Если алкоголь продали во время комендантского часа, тогда придется заплатить от 170 до 340 гривен.