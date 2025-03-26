Во Львове хотят усилить контроль за продажей алкоголя, но есть нюанс

Львов готов возобновить мониторинговые группы, чтобы выявлять, где продают алкоголь во время комендантского часа и передавать эту информацию правоохранителям. За это нарушение закон предусматривает штраф, а также аннулирование лицензии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию мера Львова Андрея Садового в Telegram.
"Меня часто на встречах спрашивают, почему после полуночи во Львове свободно продают алкоголь. Это вызывает вполне понятное возмущение. В последнее время этот вопрос все чаще звучит от ветеранов. Они прямо говорят: в городе, который живет войной, подобное - недопустимо. И они правы", - заявил Садовый.
Мэр сообщил, что 26 марта горсовет провел большое совещание с полицией и налоговой, на котором он показал свежее видео из магазина "Новый градус" на ул. Юрия Липы: на кадрах видно, как после полуночи компания покупает алкоголь и рассчитывается карточкой.
"Закон четко определяет ответственность: полиция - штрафы, налоговая - аннулирование лицензии. Город, со своей стороны, готов возобновить мониторинговые группы в районах, чтобы выявлять нарушения и передавать информацию правоохранителям", - подчеркнул Садовый.
Он призвал львовян снимать на камеру факты нарушения и присылать ему в личные сообщения или звонить на Горячую линию города 1580.
"Будем передавать доказательства правоохранительным органам. Если нужно всем городом организовать порядок - сделаем это раз и навсегда", - добавил Садовый.
Административная ответственность за нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков во время действия военного положения - штраф от 8500 до 17000 гривен. Если алкоголь продали во время комендантского часа, тогда придется заплатить от 170 до 340 гривен.
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