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"Львівгаз Збут" на 8% знизив ціну газу для комерційних споживачів

Новини » Енергетика    28.02.2019 - 09:00
"Львівгаз Збут" на 8% знизив ціну газу для комерційних споживачів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З липня 2015 року "Львівгаз збут" співпрацює з більш ніж 8 тис. підприємств

ТОВ "Львівгаз збут" від 1 лютого знизив ціну на природний газ до 11 999,52 грн за тис. куб. м для бюджетних установ та організацій, промислових споживачів  та інших суб'єктів господарювання Львівської області. Таким чином, у порівнянні з січнем  компанія знизила ціну газу на 8%, повідомляє прес-служба "Львівгаз Збуту".

Починаючи від 1 липня 2015 року ТОВ "Львівгаз Збут" співпрацює з більш ніж 8 000 промисловими, комунально-побутовими підприємствами та бюджетними установами. За цей час компанія зарекомендувала себе як стабільний партнер.

"Окрім конкурентоспроможної ціни, наша компанія пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу. У нас налагоджені зв’язки в галузі. Найбільшими споживачами газу у Львівській області, з якими ми злагоджено співпрацюємо є ТОВ "Бадер Україна", "Сіріуспроект Львів", ПАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат", готель "НТОН", - розповідає начальник відділу з розрахунків ТОВ "Львівгаз Збут" Ольга Чабан.

Відповідно до положень статті 12 Закону України "Про ринок природного газу", постачання природного газу юридичним особам здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем. В свою чергу, ціну на газ для потреб населення визначає і затверджує Кабінет міністрів України.

 

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