У Львові "замінували" навчальні заклади: що відомо

У четвер, 15 вересня, у Львові надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

"Так, дійсно надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних закладів у Львові. Вибухотехніки працюють на місці. Вживаються заходити для забезпечення безпеки дітей", - розповіли в прес-службі.

Як пише Львівський портал, 15 вересня надійшло повідомлення про замінування більшості шкіл Львова. Школярів евакуюють, а батьків закликати забрати дітей додому.

"Повідомлення про замінування надійшло від ДСНС. Згідно протоколу, управління освіти міста повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей", - пише видання.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.