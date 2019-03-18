У Львові затримали "мінера", який робив неправдиві повідомлення

Чоловік надав неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу

Полицейские задержали злоумышленника, который сделал ложное сообщение о якобы минировании железнодорожного вокзала во Львове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Так, "минером" оказался житель Пустомытовского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщалось, что 17 марта аноним сообщил в полицию о якобы минировании Главного железнодорожного вокзала во Львове.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог, патрульные полицейские и работники других служб. Было эвакуировано около 550 пассажиров и работников железнодорожного вокзала. Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Так, злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в четверг утром, 21 февраля, был ограниченный доступ к зданиям Верховного суда в связи с сообщением о заминировании. Так, в связи с сообщением о минировании был ограничен доступ к зданиям Верховного суда по вул. Пилипа Орлика 4, 4а и 8.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 февраля в Киеве Высший совет правосудия временно прекратила работу из-за сообщения о минировании.