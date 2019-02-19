У Києві евакуювали Вищу раду правосуддя

Фото: місце події (facebook.com/highcouncilofjustice)

У Вищій раді правосуддя шукають вибухівку

У Києві Вища рада правосуддя сьогодні, 19 лютого, тимчасово припинила роботу через повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВРП у Facebook.

Про замінування повідомив невідомий.

Фото: місце події (facebook.com/highcouncilofjustice)

Наголошується, що працівників і відвідувачів ВРС евакуювали.

"Вища рада правосуддя змушена тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Зараз проведена евакуація працівників й відвідувачів ВРП. Початок роботи засідання Ради відкладено. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 лютого у Вінниці евакуювали 50 людей з відділення банку в зв'язку з повідомленням про замінування.

Раніше невідомий повідомив, що в Київській міській клінічній лікарні №8 закладена вибухівка, на спецлінію 102 надійшло близько 9:00. На місце події негайно виїхали всі профільні служби. Повідомлення про замінування лікарні на вулиці Кондратюка 1 лютого в Києві не підтвердилося.