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У Львові спалахнула пожежа на автобусному заводі

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Львів, Четвер 01 вересня 2022 19:14
У Львові спалахнула пожежа на автобусному заводі Фото: у Львові спалахнула пожежа на автобусному заводі (t.me/lvivych_news)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 1 вересня, ввечері у Львові почалася сильна пожежа на автобусному заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Про причини початку пожежі офіційної інформації поки немає. Зараз над заводом видно густий дим.

Пожежа у Львові (t.me/lmbrg_lviv)

Нагадаємо, 28 серпня, у місті Виноградів Закарпатської області почалася сильна пожежа в торговому центрі.

Також ми писали, що у Львові 26 серпня на вулиці Науковій спалахнула пожежа, попередньо, на заводі "Термоприлад".

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