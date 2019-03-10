У Львові вітер зірвав покрівлю з житлового будинку

В результаті події ніхто не постраждав

В центре Львова сильный ветер сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома по улице Рыбной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Сообщается, что шквальный ветер также повредил кровлю двух соседних домов, а также автомобиль. При этом отметим, что в результате инцидента, произошедшего минувшей ночью, никто не пострадал.

По словам главы Галицкой районной администрации Андрея Зозули, коммунальные службы устроят временное покрытие дома и уберут части кровли, упавшие вниз.

Фото: во Львове ветер сорвал кровлю с дома (city-adm.lviv.ua)

Напомним, в воскресенье, 10 марта, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, который будет достигать штормовых значений. В течение суток порывы ветра в западных областях страны будут достигать 25-28 м/с. На остальной территории страны ожидаются ветры со скоростью 15-20 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в воскресенье, 10 марта, в Украину придет похолодание, которое принесет дожди и местами мокрый снег. Также 10 марта в Украине ожидаются сильные ветры, которые могут усилиться до штормовых значений.