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В Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро

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Імперія, Субота 02 квітня 2022 14:23
В Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро Фото: в Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро (flickr.com/didairbus)
Автор: Валерія Поліщук

В Італії заарештували яхту New Vogue вартістю понад 3 млн євро, що належить російським підданим. Рішення про арешт судна прийняла прокуратура міста Імперія після судового розслідування, розпочатого в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iL Messaggero.

Берегова охорона отримала інформацію про яхту від митних органів "третьої країни" через тимчасовий кризовий центр щодо пов'язаної з вторгненням Росії в Україну, який був створений при Центральному управлінні митної служби.

У березні 30-метрова яхта перебувала в порту міста, за нею пильно спостерігали.

Нагадаємо, раніше Іспанія заарештувала яхту, яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігорю Сєчіну.

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