У Львові шукають "вибухівку" у трьох торгових центрах

У вівторок, 2 листопада, у Львові "замінували" три торгові центри. Поліція проводить евакуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облуправління поліції.
Як повідомляється, "замінували" ТРЦ King Cross Leopolis і ТЦ" ІнтерСіті", а також ТПК "Південний".
За даними поліції, анонімне повідомлення про мінування надійшло близько 12:30. Поліція оперативно виїхала на місця події, де почала евакуацію людей. Зокрема, з King Cross Leopolis вивели 250 відвідувачів і 450 працівників, з "Південного" евакуювали близько 370 відвідувачів і 430 працівників.
Правоохоронці перевіряють зазначені об'єкти на наявність вибухового пристрою. Також поліція встановлює дані анонімного "мінера".
Нагадаємо, 1 листопада у Миколаєві заявили про мінування ТРЦ "Сіті-центр".
Також 1 листопада поліції Харкова повідомили, що в місті замінували п'ять ТРЦ.