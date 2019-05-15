У Львові повідомили про замінування семи готелів в центрі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, сьогодні в 9:50 на електронну пошту поліції надійшла інформація про мінування семи об'єктів.

У повідомленні йшлося про замінування семи готелів, розташованих на вулицях Городоцькій, Тершаковців, Матейка, Яворівський, Поліщука, проспекті Чорновола і площі Князя Святослава.

На даний момент за вказаними адресами працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи і фахівці інших служб. Поліцейські також обстежують будинки та прилеглі території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі мінували чотири готелю в центрі міста. На місця подій були спрямовані вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у Львові раніше "мінували" п'ять готелів і два торгових центри. Повідомлялося про замінування будівель на вулицях Городоцька, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава і на проспекті В'ячеслава Чорновола, а також двох торгових центрів на вулицях Городоцькій та Стрийській.

Крім того, в прес-службі "Укрзалізниці", заявили, що залізничні вокзали стали частіше "мінувати". Тільки з початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдоминирования вокзалів і двічі надходили повідомлення про вибухові пристрої в рухомому складі.