У Львові ринкам дозволили працювати ще кілька днів

Міська влада Львова під час карантину дозволила роботу продуктових ринків у місті до суботи, 18 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Львова Андрія Садового.

За його словами, ринки працюватимуть до 16:00 ще кілька днів. Раніше планувалося закрити ринки до кінця поточного дня.

"Щойно отримали офіційне роз‘яснення пана Ляшка про те, що його позиція щодо закриття ринків є рекомендаційною і рішення за місцевими органами влади. Міська комісія з надзвичайних ситуацій щойно прийняла рішення дозволити роботу ринків у Львові до 16:00, суботи 18 квітня", - повідомив Садовий.

Мер Львова додав, що після 18 квітня ринки будуть закриті повністю до кінця карантину 24 квітня.

Раніше у Львівському штабі по боротьбі з поширенням коронавірусу повідомили, що міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила закрити всі продуктові ринки на території міста до кінця дня 16 квітня.

У Львівській області наразі зафіксовано 166 випадків зараження коронавірусом. Сьогодні повідомлялося про дві смерті від інфекції у Львові. Померла 52-річна жінка, у якої була двостороння пневмонія, а також 66-річний чоловік з цукровим діабетом.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 квітня Міністерство охорони здоров'я повторно заборонило роботу ринків на час карантину.