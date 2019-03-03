У Львові в результаті наїзду потяга загинув чоловік

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Поліція почала розслідування обставин події

У Львові поліція почала розслідування загибелі киянина в результаті наїзду поїзда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.

Як повідомляється, на залізничній колії поблизу вулиці Курмановича у Львові було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що це 21-річний річний киянин. Попередньо, чоловік загинув протягом ночі внаслідок наїзду невідомого поїзда", - йдеться в повідомленні.

На даний момент встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, в Харківській області вантажний поїзд на смерть збив чоловіка.

До цього 1 жовтня у Житомирській області вантажний потяг на смерть збив чоловіка.