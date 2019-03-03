ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові в результаті наїзду потяга загинув чоловік

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 16:43
У Львові в результаті наїзду потяга загинув чоловік
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Поліція почала розслідування обставин події

У Львові поліція почала розслідування загибелі киянина в результаті наїзду поїзда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.

Як повідомляється, на залізничній колії поблизу вулиці Курмановича у Львові було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що це 21-річний річний киянин. Попередньо, чоловік загинув протягом ночі внаслідок наїзду невідомого поїзда", - йдеться в повідомленні.

На даний момент встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, в Харківській області вантажний поїзд на смерть збив чоловіка.

До цього 1 жовтня у Житомирській області вантажний потяг на смерть збив чоловіка.

 

В Житомирській обл. під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік У Києві водій на смерть збив пішохода і втік з місця ДТП
Новини України поездпогиблиЛьвовская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся