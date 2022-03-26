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Подоляк відреагував на удар по Львову: Невже Європа продовжить "умиротворювати"?

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Львів, Субота 26 березня 2022 20:05
Подоляк відреагував на удар по Львову: Невже Європа продовжить "умиротворювати"? Фото: Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Європейський Союз відреагував на масований обстріл Львова російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter члена української делегації на переговорах із РФ.

Подоляк констатував, що Львів став черговим великим українським містом, що зазнало масованих ракетних ударів. Ворога від обстрілу міста Лева не зупинила ані величезна історична цінність, ані близькість до Європи.

"Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дипмісії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" – написав Подоляк.

Унаслідок двох ракетних ударів житлові будинки у Львові не постраждали. Однак, значні збитки завдані інфраструктурі міста.

Нагадаємо, що українські війська звільнили Тростянець від окупантів із РФ.

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