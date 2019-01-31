У Львові викрили на хабарі одного з керівників Держгеокадастру

Посадовця затримали при отриманні 32 тис. доларів хабара

Во Львове полиция разоблачила коррупционную схему выдачи земельных участков, организованную руководством Главного управления Госгеокадастра во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, было установлено, что один из руководителей указанного учреждения пообещал гражданину решить в его пользу земельный вопрос лишь в случае предоставления ему 65 тыс. долларов взятки. За определенную им сумму лицо беспрепятственно получит в собственность земельный участки вблизи природного парка.

31 января, одного из руководителей ГУ Госгеокадастра во Львовской области было задержано во время получения им первого "транша". В автомобиле правонарушителя правоохранители изъяли 32,5 тыс. долларов, полученных в качестве взятки. Задержали чиновника неподалеку админздания областного управления Госгеокадастра.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, 32,5 тыс. Долларов США от участника АТО в качестве взятки получил заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра во Львовской области за передачу в собственность земельного участка площадью 0,12 га.

Фото: место задержание (npu.gov.ua)

В ходе досудебного расследования будет проверяться причастность уличенного во взяточничестве чиновника к совершению аналогичных и других преступлений, а также возможной причастности к ним других должностных лиц госучреждения. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 января следователи ГБР задержали на взятке оперативного сотрудника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения ООС.

РБК-Украина писало, СБУ задержала на взятке начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) в Житомирской области.