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В Одесі викрили "співробітника" СБУ

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 15:35
В Одесі викрили "співробітника" СБУ
Фото: затримання злочинця (ssu.gov.ua)

Шахрай вимагав 50 тис. доларів

В Одесі правоохоронці викрили місцевого жителя, який займався вимаганням, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що місцевий житель шантажував лікаря-травматолога міської лікарні, що використовував несправжнє посвідчення спецслужби.

"Погрожуючи фальшивими документи, які нібито підтверджували отримання медиком хабарів і незаконну торгівлю лікарськими препаратами, шахрай вимагав у нього 50 тис. доларів", - гворится в повідомленні.

Затримали зловмисника безпосередньо під час отримання ним чергової частини зазначеної суми.

В Одесі викрили &quot;співробітника&quot; СБУ

Фото: вилучені гроші (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Києві співробітники СБУ затримали групу, яка збувала замовникам інформацію, отриману в ході незаконної прослушки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ у Києві викрила групу осіб, причетних до незаконного переоформленню майна з використанням підроблених документів. Рейдерське захоплення нерухомості оцінили в 25 мільйонів доларів.

Крім того, 11 вересня СБУ викрила схему відмивання коштів в "Укргазвидобуванні". Керівництво підприємства привласнювало кошти з утилізації відходів буріння в Полтавській області.

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