У Львові підвищили тарифи на проїзд в електротранспорті: нові ціни

При цьому вартість одноразового квитка при покупці у водія складе 15 гривень. Абонемент на місяць обійдеться в 420 гривень.

У вартість квитка за 10 гривень входить можливість пересадки протягом 40 хвилин, однак при покупці у водія ця можливість буде скасована.

Нові тарифи на проїзд в електротранспорті почнуть діяти після введення електронного квитка. Однак е-квиток з 13 січня діятиме не повністю. Ним зможуть скористатися тільки пільговики.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило заявив, що таким чином влада хоче стимулювати пасажирів розраховуватися безготівково.

Учні зможуть користуватися транспортом без ліміту поїздок протягом навчального року, а решта пільговиків зможуть здійснити за місяць 60 безкоштовних поїздок. Таке обмеження міська влада може переглянути через пів року.