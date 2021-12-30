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У Херсоні планують підвищити ціни на транспорт: скільки платитимуть

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Четвер 30 грудня 2021 21:44
У Херсоні планують підвищити ціни на транспорт: скільки платитимуть Фото: у Херсоні планують підвищити ціни на транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З наступного року в Херсоні планують збільшити вартість проїзду в громадському транспорті. Відповідну пропозицію вже обговорили на громадських слуханнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Моста".

Так, депутат міськради Херсона і радник мера Андрій Ткаченко запропонував встановити єдину ціну для проїзду в маршрутному таксі на рівні 8 гривень.

Однак мер міста Ігор Колихаєв заявив про необхідність ввести тариф для "довгих маршрутів" - до 10 гривень, для "коротких" - 8 гривень.

При цьому градоначальник планує підвищити тарифи для автобусів, що працюють на приміських маршрутах до 15 гривень.

Нагадаємо, підвищити вартість проїзду в наступному році планує Запоріжжя.

Наступного року ціна на проїзд у транспорті може зрости і в Києві.

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