У Львові поліція перевіряє повідомлення про замінування 5 бізнес-центрів

Правоохоронці проведуть евакуацію людей

У Львові співробітники поліції перевіряють повідомлення про замінування п'яти бізнес-центрів. Про це повідомляє пресс-служба поліції області.

"Сьогодні, 29 травня, близько 11.00 до поліції надійшла інформація про замінування п’ятьох бізнес-центрів у Львові, розташованих на вулицях Шевченка, Промисловій, Науковій, Хмельницького та Героїв УПА", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб.

Зазначено, що правоохоронці проведуть евакуацію людей, після чого обстежують офісні приміщення та прилеглі до них території. Крім того, зараз встановлюється особа аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 19 квітня правоохоронці перевіряли інформацію про "мінування" трьох бізнес-центрів на вулицях Героїв УПА, Промисловій та Богдана Хмельницького у Львові. Інформація про "замінування" не підтвердилася.