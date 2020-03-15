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Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 21:42
Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все госпитализированные недавно вернулись из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса

Во Львове с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мера Львова Андрея Садового в Facebook.

По его словам, у пациентов отобрали биоматериал и направили на исследование в Киев.

"Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет", - отметил мэр Львова.

При этом Садовой опровергнул информацию, что во Львове уже зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.

"Мы проверили эти факты, они не соответствуют действительности", - отметил он.

Напомним, Центр общественного здоровья в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях.

Кроме того, в Славянске Донецкой области госпитализировали двоих людей с подозрением на коронавирус. У пациентов отобрали биоматериал, который направили для лабораторных исследований в Киев. Результаты будут известны в понедельник.

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