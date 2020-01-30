У Львові підпалили автомобіль журналістів

Львівській журналістці Галині Терещук та її чоловіку Василеві Терещуку вночі підпалили автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook журналістки.

ЇЇ чоловік, теж журналіст, написав у Facebook, що сусід з вікна побачив чоловіка з капюшоном на голові, який підпалив автомобіль.

"Той поклав пакети на переднє скло під щітки і підпалив їх. Сусід закричав: Що ти робиш? Ти вулицю хочеш спалити? Ні, тільки цю машину, - була відповідь", - написав він.

За словами Галини Терещук, цей інцидент розслідує поліція та СБУ.

Раніше повідомлялось, що у 2019 році в Україні зафіксували 75 випадків застосування сили до журналістів. Найбільше нападають на журналістів у Києві та Київській області, далі Одеська область.

Нагадаємо, у селі Дударків (Київська область) посадовець місцевої сільської ради напав на журналіста.

Також повідомлялось, що представники охорони Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях".

РБК-Україна писало, що в селищі Чабани Київської області 6 березня під час зйомок напали на журналістку Катерину Каплюк і оператора Борис Троценко, які працюють у програмі "Схеми: корупція в деталях".