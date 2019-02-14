У Львові обвалилася стіна житлового будинку

Попередньо жертв і постраждалих немає

Во Львове произошло обрушение жилого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 14 февраля в 18:15 по улице Лычаковской в ​​неэксплуатируемой части трехэтажного жилого дома произошло обрушение (разрушено несущие стены, межэтажное перекрытие).

В настоящее время проводятся работы по разборке строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет. Администрацией решается вопрос о временном отселении жителей жилой части дома.

Напомним, в Харькове 11 января произошло разрушение кровли торгового павильона, в результате которого пострадали люди. Чрезвычайное происшествие произошло по адресу проспект Московский, 256.

Ранее в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в результате взрыва в Фастове частично обвалился пятиэтажный дом. По данным спасателей, взрыв произошел на третьем этаже дома, в результате чего обрушились третий, четвертый ипятый этажи.