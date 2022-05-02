На Буковині чоловік за 1200 доларів намагався переправити через держкордон осіб призивного віку

На Буковині чоловік незаконно вивозив чоловіків через кордон (t.me/pgo_gov_ua)

На Буковині викрили незаконну схему переправлення через держкордон. Зокрема, чоловіки платили 12000 доларів США, щоб покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.