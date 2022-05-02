На Буковині чоловік за 1200 доларів намагався переправити через держкордон осіб призивного віку
На Буковині викрили незаконну схему переправлення через держкордон. Зокрема, чоловіки платили 12000 доларів США, щоб покинути країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, житель Чернівців знаходив охочих покинути країну через месенджер. Для цього була створена спеціальна група.
Правоохоронці затримали підозрюваного поблизу села Тарашани Чернівецького району. Він був з двома чоловіками призовного віку, яких мав доправити до Румунії поза пунктами пропуску. Свої послуги оцінив у 12000 доларів США.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Буковинцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті затримали чоловіків, які за 16 тисяч євро мали переправити призовників через кордон.
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