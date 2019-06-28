У Львові ліквідували пожежу в локомотивному депо

У Львові рятувальникам вдалось ліквідували пожежу у локомотивному депо, яка виникла у п'ятницю, 28 червня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій у Львівській області (ДСНС).

Зазначається, що вогонь було локалізовано о 19:28, а ліквідувати пожежу вдалось о 21:30. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.

До ліквідації пожежі залучали 114 рятувальників та 19 одиниць спецтехніки.

Ввечері 28 червня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Таллінська,1 на території Локомотивного депо "ЛЬВІВ-ЗАХІД" у ремонтному цеху.

Фото: пожежа у депо в Львові (facebook.com/MNSLVIV)

Нагадаємо, що 26 червня сталася пожежа під Києвом, в селі Петропавлівська Борщагівка. На території колишнього гумового заводу загорілися склади секонд-хенду. До гасіння залучалося 75 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки ДСНС. Пізніше стало відомо, що через пожежу на складах секонд-хенду існує загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район, адже склади розміщені на території колишнього гумового заводу.