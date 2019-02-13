У Львові на карантин закриють ще 6 навчальних закладів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Освітній процес тимчасово буде припинений у 27 навчальних закладах

У Львові у зв'язку із зростанням захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закриють ще 6 навчальних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Таким чином з наступного дня освітній процес призупинять у 27 навчальних закладах.

Рішення тимчасово припинити освітній процес прийняли у зв'язку з погіршення ситуації по захворюваності на кір, грип та ГРВІ.

Таким чином, з 14 лютого не будуть працювати навчальні заклади: ЗОШ № 78, ЗОШ № 54, ЗОШ № 22, НВК "Один, два, три", ЗОШ № 33, ЗОШ № 41, ЛУГГ їм. А. Степанов, ЗОШ № 30, ЗОШ № 97, Ліцей № 93, ЗШ "Первоцвіт", ЗОШ i-III ст. № 29, Гімназія "Весна", Гімназія "Тривіта", Ліцей "Інтелект", СЗШ № 95, СЗШ № 70, СЗШ № 47, НВК "Софія", школа № 77, НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей", ЗОШ № 96, СЗШ № 49, Ліцей № 52, Ліцей "Залізничний", Ліцей "Оріана", ЛСЗШ І ст. "Джерельце".

"Освітній процес тимчасово призупинили до кінця цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Львівській області призупинили навчальний процес у школах Дрогобича і Стебника через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів.

Також РБК-Україна писало, що епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 11 областях.