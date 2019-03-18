У Львові затримали "мінера", який робив неправдиві повідомлення

Фото: поліція (РБК-Україна)

Чоловік надав неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу

Поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про начебто замінування залізничного вокзалу у Львові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

Так, "мінером" виявився мешканець Пустомитівського району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомлялося, що 17 березня анонім повідомив у поліцію про начебто мінування Головного залізничного вокзалу у Львові.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог, патрульні поліцейські та працівники інших служб. Було евакуйовано близько 550 пасажирів та працівників залізничного вокзалу. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Так, зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві у четвер вранці, 21 лютого, був обмежений доступ до будівель Верховного суду в зв'язку з повідомленням про замінування. Так, у зв'язку з повідомленням про замінування був обмежений доступ до будівель Верховного суду по вул. Пилипа Орлика 4, 4а і 8.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 лютого в Києві Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу через повідомлення про мінування.