ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові затримали "мінера", який робив неправдиві повідомлення

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 06:29
У Львові затримали "мінера", який робив неправдиві повідомлення
Фото: поліція (РБК-Україна)

Чоловік надав неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу

Поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про начебто  замінування залізничного вокзалу у Львові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

Так, "мінером" виявився мешканець Пустомитівського району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомлялося, що 17 березня анонім повідомив у поліцію про начебто мінування Головного залізничного вокзалу у Львові.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог, патрульні поліцейські та працівники інших служб. Було евакуйовано близько 550 пасажирів та працівників залізничного вокзалу. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Так, зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві у четвер вранці, 21 лютого, був обмежений доступ до будівель Верховного суду в зв'язку з повідомленням про замінування. Так, у зв'язку з повідомленням про замінування був обмежений доступ до будівель Верховного суду по вул. Пилипа Орлика 4, 4а і 8.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 лютого в Києві Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу через повідомлення про мінування.

У Києві повідомили про мінування Шевченківського суду Поліція пред'явила звинувачення першому підозрюваному в теракті в Новій Зеландії
Новини України ЛьвівЛьвівполициямінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся