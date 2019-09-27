У Львові евакуювали аеропорт через повідомлення про мінування

На електронну пошту поліції 27 вересня надійшло повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

Повідомляється, що за вказаною в повідомленні адресою працювали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та спеціалісти інших служб. З аеропорту були евакуйовані 480 пасажирів і працівників.

Поліцейські перевірили будівлю аеропорту і прилеглу територію - вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні в Києві "замінували" аеропорт "Жуляни" і готель "Хілтон". Ведеться перевірка кінологами.

Також РБК-Україна повідомляло, що 23 вересня у Львові поліція перевіряла повідомлення про мінування медичного закладу на вулиці Личаківській. Зазначимо, що на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.