У Львові частково припинена подача опалення

У Львові сьогодні, 3 листопада, у зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача опалення. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

Повідомляється, що на котельні і ТЕЦ зменшена подача теплоносія.

"Сьогодні вранці зменшили подачу тепла на ТЕЦ і на котельні на вул. Петлюри. На малих котелень зупиняємо подачу тепла. ТЕЦ та вул. Петлюри не вимикаємо повністю, тому що на повторний запуск необхідно багато газу",- повідомила заступник міського голови Ірина Маруняк.

Нагадаємо, 29 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон об'єктів житлового фонду. За даними місцевої влади, за станом на ранок 30 жовтня до опалення були підключені 99% об'єктів житлового фонду міста, а саме 2118 житлових будинків, які отримують централізоване опалення.

Наголошується, що без опалення у Львові залишаються 18 будинків у зв'язку з проривами у внутрішньобудинкових системах, заборгованістю та відмовою споживачів.

Крім того, у Мінрегіоні розповіли, скільки областей України залишаються непідключеними до опалення. За даними міністерства, станом на ранок 30 жовтня без опалення залишалися Львівська та Херсонська області.