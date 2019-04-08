"Львів" звільнив головного тренера після вильоту команди з Кубку України

Футбольний клуб "Львів" 8 квітня оголосив про розірвання контракту з головним тренером Юрієм Бакаловим. Про це повідомляється на сайті ПФК.

Клуб і 53-річний фахівець ухвалили рішення за обопільною згодою сторін. Це сталося після вильоту з чвертьфіналу Кубка України від "Зорі" (0:1).

Під його керівництвом "синьо-золоті" зуміи фінішувати в топ-6. Після 23 турів команда займає 6 місце в чемпіонаті України.

Бакалов очолив львівську команду у серпні минулого року. Він змінив на посаді Жілмара Тадеу да Сілва, у якого не було необхідного рівня кваліфікації.

Наступний матч ФК "Львів" проведе 13 квітня проти "Олександрії".