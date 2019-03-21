ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аеропорт "Полтава" наступного тижня здійснить перший міжнародний рейс

Новини » Транспорт    21.03.2019 - 20:45
Аеропорт "Полтава" наступного тижня здійснить перший міжнародний рейс
Фото: аеропорт "Полтава" (facebook.com/Міністерство-інфраструктури-України)

Рейс відправиться до Шарм-еш-Шейху

Міжнародний аеропорт "Полтава" 26 березня здійснить перший міжнародний рейс, який виконає авіакомпанія SkyUP до Шарм-еш-Шейху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України у Facebook

Повідомляється, що минулого року було відкрито пункт пропуску через державний кордон, і відтоді аеропорт має статус міжнародного.

"26 березня відбудеться перший рейс авіакомпанії SkyUP до Шарм-еш-Шейху. За попередньою інформацією, 98% квитків вже розкуплено", - сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інспектуючи аеропорт "Полтава".

Фото: аеропорт "Полтава" (facebook.com/Міністерство-інфраструктури-України)

Аеропорт &quot;Полтава&quot; наступного тижня здійснить перший міжнародний рейс

Зазначимо, що Кабінет міністрів України присвоїв аеропорту Полтави статус міжнародного у грудні 2017 року. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 березня, аеропорт "Ужгород" відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися сюди з літа 2016 року. Очікується, що з 15 березня 2019 року в Україні запустять авіарейси сполученням Київ-Львів-Ужгород.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко доручив опрацювати питання запуску аеропорту "Маріуполь"

В аеропорту Тегерана загорівся літак зі 100 пасажирами на борту Аеропорт "Ужгород" прийняв перший регулярний рейс з 2016 року
Новини України аэропортПолтава
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся