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Ryanair починає літати з Харкова до Кракова і Вільнюса, - Світлична

Новини » Інфраструктура    26.03.2019 - 15:37
Ryanair починає літати з Харкова до Кракова і Вільнюса, - Світлична
Фото: Юлія Світлична (kharkiv.solydarnist.org)

Відкриття нових рейсів з Харкова значно розширить авіасполучення області

Найбільший європейський лоукостер починає польоти з Харкова до Кракова та Вільнюс. Про повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Вона зазначила, що відкриття нових рейсів з Харкова значно розширить авіасполучення області.

"Продовжуємо розширювати авіасполучення. Ryanair в Харкові! Найбільший лоукостер Європи відкриває рейси до Кракова і Вільнюса", - написала Світлична.

Минулого тижня у Харкові приземлився перший літак компанії Ernest Airlines сполученням Рим - Харків. Надалі рейси будуть здійснювати 2 рази в тиждень - круглий рік. У дорозі пасажири будуть знаходитися близько 3-х годин. Вартість квитків - від 65 євро в одну сторону.

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