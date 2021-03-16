Львів розгорне додаткові госпіталі для пацієнтів з COVID
З-за погіршення ситуації з коронавірусом Львів має намір розгорнути додаткові госпіталі. Нинішній запас койко-місць в лікарнях зменшується дуже швидко.
Про це Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, за добу у Львові госпіталізували 79 осіб, виписали з лікарень - 46. Зараз на лікуванні знаходяться 652 пацієнти, і більшість потребує забезпечення киснем.
"Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко. Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій затвердить кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі наших поліклінік", - зазначив Садовий.
На першому етапі розгорнуто 366 ліжок:
- амбулаторне відділення, яке знаходиться у 8-й лікарні - 36 ліжок;
- 2-е поліклінічне відділення на вул. Мазепи - 150 ліжок;
- 4-та поліклініка на вул. Червоної Калини - 60 ліжок;
- 2-а поліклініка на вул. Симоненка - 70 ліжок;
- 10-та клінічна лікарня на вул. Бой-Желенского - 50 ліжок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львів готується до чергового локдауну і переводить учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Львівська область може увійти в "червону зону" адаптивного карантину з максимальними обмеженнями.