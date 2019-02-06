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"Львів" дограватиме сезон УПЛ на резервному стадіоні

Новини » Спорт    06.02.2019 - 12:14
"Львів" дограватиме сезон УПЛ на резервному стадіоні
Фото: стадіон "Україна" (pfclviv.com)

Львівський клуб ділитиме арену з "Карпатами"

"Львів" дограє домашні матчі чемпіонату УПЛ та Кубка України весняної частини сезону 2018/19 на стадіоні "Україна". Про це повідомляється на сайті львівського клубу.

Переїзд "синьо-золотих левів" з основного стадіону на резервний пов’язаний з тим, що на "Арені Львів" на початку березня розпочнеться встановлення нового газону. Увесь процес монтажу та адаптації найсучаснішого гібридного покриття займе близько трьох місяців.

Таким чином, першою нове покриття стадіону львівського клубу протестує національна збірна команда України, яка 7 та 10 червня зіграє у Львові два матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2020 року - з командами Сербії та Люксембургу.

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