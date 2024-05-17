Во Львовской обрушилась часть дома: из-под завалов достали тело ребенка
В селе Тарасовка Львовской области во время ремонтных работ стена дома обрушилась на ребенка. Спасатели достали из-под завалов тело 4-летней девочки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщили в ГСЧС, 17 мая в 16:04 спасатели получили сообщение о том, что в селе Тарасовка Львовского района обрушилась часть дома, под завалами может находиться ребенок 4-х лет.
К моменту прибытия выяснилось, что в доме проводили ремонтные работы. А девочка в то время играла возле дома. После упавшей стены люди увидели девочку под завалами и вызвали спасателей.
С помощью специнструмента спасатели достали из-под завалов тело ребенка.
Фото: во Львовской обрушилась часть дома (facebook.com/LVIVDSNS)
Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове произошел пожар в заведении общественного питания. Из здания эвакуировали 74 человека.
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