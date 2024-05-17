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Во Львовской обрушилась часть дома: из-под завалов достали тело ребенка

Львовская область, Пятница 17 мая 2024 17:46
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Во Львовской обрушилась часть дома: из-под завалов достали тело ребенка Фото: во Львовской обрушилась часть дома (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Татьяна Степанова

В селе Тарасовка Львовской области во время ремонтных работ стена дома обрушилась на ребенка. Спасатели достали из-под завалов тело 4-летней девочки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, 17 мая в 16:04 спасатели получили сообщение о том, что в селе Тарасовка Львовского района обрушилась часть дома, под завалами может находиться ребенок 4-х лет.

К моменту прибытия выяснилось, что в доме проводили ремонтные работы. А девочка в то время играла возле дома. После упавшей стены люди увидели девочку под завалами и вызвали спасателей.

С помощью специнструмента спасатели достали из-под завалов тело ребенка.

Фото: во Львовской обрушилась часть дома (facebook.com/LVIVDSNS)

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове произошел пожар в заведении общественного питания. Из здания эвакуировали 74 человека.

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Львовская область ГСЧС
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