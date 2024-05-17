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У Львівській обвалилася частина будинку: з-під завалів дістали тіло дитини

Львівська область , П'ятниця 17 травня 2024 17:46
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У Львівській обвалилася частина будинку: з-під завалів дістали тіло дитини Фото: у Львівській обвалилася частина будинку (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Тарасівка Львівської області під час ремонтних робіт стіна будинку обвалилась на дитину. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 4-річної дівчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, 17 травня о 16:04 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Тарасівка Львівського району обвалилась частина будинку, під завалами може бути дитина 4-х років.

На момент прибуття з’ясувалось, що в будинку проводили ремонтні роботи. А дівчинка в той час бавилась біля будинку. Після того як впала стіна люди побачили дівчинку під завалами й викликали рятувальників.

За допомогою спецінструменту рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини.

Фото: у Львівській обвалилася частина будинку (facebook.com/LVIVDSNS)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові сталася пожежа у закладі громадського харчування. З будівлі евакуювали 74 людини.

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Львівська область ДСНС
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