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Во Львовской области сгорела старинная церковь, которой более 150 лет

Иллюстративное фото: во Львовской области сгорела старинная церковь, которой более 150 лет (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В селе Львовской области сгорела старинная церковь, являющаяся памятником архитектуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

По словам спасателей, около 11:00 субботы, 23 марта, они получили сообщение о пожаре в селе Сможе Стрыйского района. Там горела старинная церковь, которой более 150 лет.

К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на значительную площадь и охватило почти все здание. Также существовала угроза опрокидывания пламени на находящуюся рядом колокольню. Во время ликвидации пламени обрушился купол церкви.

Около 12:14 спасателям удалось локализовать пожар, а в 12:37 – ликвидировать. В результате пожара церковь была полностью уничтожена.

Церковь Святого Архангела Михаила в селе Сможе – действующая деревянная церковь, которая с 1979 года является памятником архитектуры национального значения.

Фото: во Львовской области сгорела старинная церковь, которой более 150 лет (t.me/dsns_telegram)

Напомним, 5 марта на территории столичного рынка на Борщаговке произошло возгорание .

Спасатели в комментарии РБК-Украина рассказали, что загорелись два киоска.

Также в начале декабря прошлого года в Киеве начался пожар в котельном помещении здания СТО .

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ЛьвовГСЧСПожар