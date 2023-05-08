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Во Львовской области зарегистрировались около 240 тысяч переселенцев

Фото: Во Львовской области зарегистрировано 237 тысяч ВПЛ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во Львовской области зарегистрировались более 237 тысяч внутренне перемещенных лиц. Более 68 тысяч из них - это дети.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Как вынужденно перемещенные лица во Львовской области в Единой информационной базе данных зарегистрировалось более 237 тысяч человек. Из них более 68 тысяч - дети", - сообщил глава области.

Он отметил, что реальное количество ВПЛ во Львовской области больше, потому что некоторые люди не регистрировались как переселенцы.

Напомним, что правительство дополнило перечень категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.

Также сообщалось, что для семей переселенцев на западе Украины будет построено новое жилье. Многоквартирный дом построят в Нововолынске на средства ЕС.

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Внутренне перемещенные лицаЛьвовская область