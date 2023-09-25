Во Львовской области заработают еще полсотни мобильных групп для сбития "Шахедов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Мы сейчас ведем работу совместно с социально-ответственным бизнесом, Воздушным командованием "Запад" плюс бригада теробороны для обустройства дополнительных 50 мобильных групп для уничтожения "Шахедов". До 15 октября поможем нашим военными с пятьюдесятью мобильными группами, которые будут полностью оборудованы для сбития "Шахедов", - рассказал чиновник.

По его словам, власти также обеспечивают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и дронов. Похожие работы проводят и на основных подстанциях облэнерго. Это позволит дополнительно защитить поставки электроэнергии населению.

Мобильные группы для сбития "Шахедов"

Напомним, впервые мобильные группы для того, чтобы сбивать дроны-камикадзе "Шахед", запустили в Украине в начале 2023 года. Тогда они заработали в Киеве.

Такие группы состоят из подготовленных экипажей военных на легковых автомобилях повышенной проходимости.

Их вооружают крупнокалиберными пулеметами и оснащают тепловизионными прицелами и другими приборами для выявления целей и лазерного целеуказания.