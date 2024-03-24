Во Львовской области потушили пожар на объекте критической инфраструктуры после атаки РФ

Ночной обстрел

В ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

Мы писали, что в Киеве раздавались взрывы, ПВО сбило в районе столицы почти 10 ракет. Во Львовской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры, там разгорелся пожар.

Также оккупанты ударили по Кривому Рогу дронами - в городе более 76 тысяч человек были без тепла.

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