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Во Львовской области потушили пожар на объекте критической инфраструктуры после атаки РФ

Фото: во Львовской области потушили пожар (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Пожарные во Львовской области потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, который возник после российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Пожарные потушили пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, который ночью и утром атаковали оккупанты", - сообщил Козицкий.

Он отметил, что с самого утра и до полной ликвидации пожара работал 61 пожарный.

Ночной обстрел

В ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

Мы писали, что в Киеве раздавались взрывы, ПВО сбило в районе столицы почти 10 ракет. Во Львовской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры, там разгорелся пожар.

Также оккупанты ударили по Кривому Рогу дронами - в городе более 76 тысяч человек были без тепла.

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