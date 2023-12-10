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Во Львовской области в училище избили первокурсников: полиция открыла дело

Фото: во Львовской области в училище избили первокурсников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В училище во Львовской области избили студентов первого курса. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Львовской области.

Отмечается, что 8 декабря правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, учеников старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев поочередно наносили удары в голову и участок груди другим парням.

При этом старшекурсники использовали боксерскую перчатку, избивая студентов первого курса.

В сети пишут, что старшекурсники устроили новеньким "посвящение" в общежитии.

 

Полиция установила, что инцидент произошел еще в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел Золочевского района. Все участники происшествия установлены. С потерпевшими работают психологи.

Правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет.

Напомним, мужчина в Киеве напал на девочку, которая вместе с друзьями собирала деньги на ВСУ. За нападение на девочку-волонтера злоумышленник проведет за решеткой более 6 лет.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомире мужчина напал на сотрудника ТЦК. Он избил военного и скрылся с места инцидента. Злоумышленник был задержан.

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Львовская областьполицияизбиение ребенка