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В Киеве мужчина напал на девочку-волонтера и получил 6 лет тюрьмы

Киев, Четверг 02 ноября 2023 16:06
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В Киеве мужчина напал на девочку-волонтера и получил 6 лет тюрьмы Фото: в Киеве мужчина напал на девочку-волонтера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина в Киеве напал на девочку, которая вместе с друзьями собирала деньги на ВСУ. Злоумышленник проведет за решеткой более 6 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Нападавшим оказался 48-летний уроженец Полтавской области. В сентябре прошлого года он пытался ограбить 12-летнюю девочку. Она вместе с друзьями на Крещатике в центре Киева играла на музыкальных инструментах, собирая пожертвования на ВСУ.

Завершив выступление, дети положили деньги в рюкзак девочки. Злоумышленник пошел за детьми, догнав, он схватил за волосы девочку-подростка, повалил на землю и протянул около 2 метров, пытаясь отобрать рюкзак.

Мужчину остановили неравнодушные перехожие и держали его до приезда правоохранителей. Нападавший частично не признавал свою вину в суде. Он утверждал, что не хотел грабить ребенка и применять насилие.

Шевченковский районный суд Киева признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 УК Украины. Злоумышленник проведет в тюрьме 6 лет и 8 месяцев.

Напомним, недавно в Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей. Одного мальчика нападавший ранил.

Также в столице неизвестные напали на военного и ранили ножом.

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