Во Львовской области дроны ударили по объекту критической инфраструктуры
Армия РФ ночью 3 ноября атаковала Львовскую область дронами-камикадзе. Поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
По его словам, на запад Украины этой ночью направлялись 16 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских дронов.
Однако во Львовской области есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры. По данным ОВА, в результате атаки нет пострадавших и жертв.
Однако из-за удара дронов вспыхнул пожар. Ее оперативно ликвидировали.
Ночная атака на Украину
Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.
Под удар врага попали Харьков, Одесская область, а в Ивано-Франковской обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.
Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.
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