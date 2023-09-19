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Во Львове и области слышны взрывы, в регионе работают силы ПВО

Фото: во Львовской области слышны взрывы, работает ПВО (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Во Львове и области прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 19 сентября. В ОВА заявили о работе украинских сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Звуки, которые могли слышать жители Львовщины, – это ПВО. Есть угроза новых атак", - заявил Козицкий.

Он также отметил, что в части Львова звучат громкие взрывы и призвал не называть локаций и не публиковать фото и видео.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что во Львовской области есть угроза применения врагом ударных дронов-камикадзе.

Ночная атака оккупантов 19 сентября

Российские войска сегодня ночью, 19 сентября, применили комбинированную атаку по разным регионам Украины.

Так, поздно вечером в Харькове прозвучала серия взрывов, сообщалось о применении баллистического оружия.

Вскоре после этого в ряде регионов звучали взрывы и работали силы ПВО по ударным беспилотникам. Также в Кривом Роге Днепропетровской области ночью сообщалось о взрыве, ранее в регионе была угроза применения баллистики.

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