Во Львове и области слышны взрывы, в регионе работают силы ПВО

"Звуки, которые могли слышать жители Львовщины, – это ПВО. Есть угроза новых атак", - заявил Козицкий.

Он также отметил, что в части Львова звучат громкие взрывы и призвал не называть локаций и не публиковать фото и видео.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что во Львовской области есть угроза применения врагом ударных дронов-камикадзе.

Ночная атака оккупантов 19 сентября

Российские войска сегодня ночью, 19 сентября, применили комбинированную атаку по разным регионам Украины.

Так, поздно вечером в Харькове прозвучала серия взрывов, сообщалось о применении баллистического оружия.

Вскоре после этого в ряде регионов звучали взрывы и работали силы ПВО по ударным беспилотникам. Также в Кривом Роге Днепропетровской области ночью сообщалось о взрыве, ранее в регионе была угроза применения баллистики.