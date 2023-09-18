Войска РФ обстреляли Харьков, под ударом центр города
Войска РФ нанесли несколько ударов по Харькову сегодня поздно вечером, 18 сентября. Под ударом - центральная часть города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, войска РФ с помощью ракет обстреляли центральную часть города.
"Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под ударом центральная часть города", - заявил Терехов.
В Харькове прозвучали повторные взрывы
Сообщается, что спустя около десяти минут после первой серии взрывов было слышно по меньшей мере еще два взрыва.
Войска РФ били по Холодногорскому району
"Есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города", - заявил Терехов.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по предварительным данным, в результате ракетного удара обошлось без пострадавших. Информация о последствиях попаданий уточняется.
Обстрелы Харькова
Оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения наносят удары по Харькову, применяя баллистические и крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе.
Так, днем 17 сентября российские захватчики также нанесли удар по областному центру. Войска РФ попали в промышленную зону в Холодногорском районе города. Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били по Харькову ракетами "Искандер-К".
В результате обстрела повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома. Там произошли пожары.
Также ночью 17 сентября оккупанты снова ударили по Харькову зенитными ракетами С-300. Россияне попали в здание гражданского предприятия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.