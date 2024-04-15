ua en ru
Пн, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пересечение границы за 11 тысяч долларов: на Закарпатье разоблачены организаторы схемы

Понедельник 15 апреля 2024 19:15
UA EN RU
Пересечение границы за 11 тысяч долларов: на Закарпатье разоблачены организаторы схемы Фото: на Закарпатье разоблачены организаторы схемы, которые перенаправляли мужчин за границу (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

В Закарпатье разоблачили организаторов схемы, которые помогали мужчинам пересечь границу. За свои "услуги" фигуранты брали 11 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Департамент стратигических расследований Нацполиции.

Один из организаторов - 43-летний житель Ужгородского района задержан при попытке переправить двух мужчин за границу. Второго организатора – 44-летнего местного жителя – полицейские задержали в Ужгороде.

Что установило следствие

Для преступной деятельности фигуранты привлекли таксиста, отвозившего "клиентов" к границе со Словакией. Таксист довез двух мужчин до села Симер, находящегося недалеко от границы, где уклоняющие должны были перейти в Словакию вне официальных пунктов пропуска.

Стоимость "услуг" составляла 5 500 долларов с одного человека. Таким образом, за свои "услуги" фигуранты получили 11 тысяч долларов. Деньги получали после удачного пересечения границы.

"Подозреваемым избраны меры пресечения – в виде содержания под стражей с правом внесения 181 680 и 121 000 гривен залога", - говорится в сообщении.

На лиц, пытавшихся пересечь границу, составлены административные протоколы.

Ситуация в Украине с незаконным пересечением государственной границы

В Харьковской балласти два депутата, и бывшая руководитель аппарата областной военной администрации организовали пересечение границы для 19 псевдоволонтеров.

Напомним, пограничники и правоохранители разоблачили "схему" побега уклонян в Венгрию. Всего "услуга" для трех нарушителей стоила 21,5 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатье Мобилизация в Украине
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 15 апреля
Ситуация на фронте сегодня 15 апреля
DAILY
На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак